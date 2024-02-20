Степаненко (Иванченко) Ирина Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненко (Иванченко) Ирина Евстафьевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Иванченко Евстафий

Мать: не указана

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
11.01.1899

Муж: Степаненко Антон Логвинович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
15.12.1899

Дочь: Борзенок Ульяна Антоновна

Отец ребёнка: Степаненко Антон Логвинович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
15.02.1902

Дочь: Евфросиния Антоновна

Отец ребёнка: Степаненко Антон Логвинович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
13.11.1903

Дочь: Стефанида Антоновна

Отец ребёнка: Степаненко Антон Логвинович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
29.06.1906

Сын: Степаненко Андрей Антонович

Отец ребёнка: Степаненко Антон Логвинович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
30.06.1908

Дочь: Марфа Антоновна

Отец ребёнка: Степаненко Антон Логвинович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
18.07.1910

Дочь: Марина Антоновна

Отец ребёнка: Степаненко Антон Логвинович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1911

Сын: Степаненко Николай Антонович

Отец ребёнка: Степаненко Антон Логвинович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
11.07.1915

Сын: Степаненко Михаил Антонович

Отец ребёнка: Степаненко Антон Логвинович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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