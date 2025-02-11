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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Дмитрий Степанович1783 г.р.
Дети
Кипкаева Марфа Дмитриевна1796 г.р.
Степанида Дмитриевна1801 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Кипкаева Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Степанович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Степанида Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Степанович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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