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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Дмитрий Степанович1783 г.р.
Дети
Кипкаева Марфа Дмитриевна1796 г.р.
Степанида Дмитриевна1801 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Кипкаева Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Степанович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Степанида Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Степанович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно