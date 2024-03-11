Каллак Карель
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1821
Дата смерти18.01.1878
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.12.1848
Жена: Каллак (Кенберг) Кадри
Рождение ребёнка
03.10.1857
Дочь: Петерсон (Каллак) Кадри
Мать ребёнка: Каллак (Кенберг) Кадри
Вялгита, Viljandi vald, Viljandi maakond
Смерть
18.01.1878