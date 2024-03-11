Каллак Карель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каллак Карель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1821

Дата смерти

18.01.1878

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
23.06.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.12.1848

Жена: Каллак (Кенберг) Кадри

Рождение ребёнка
03.10.1857

Дочь: Петерсон (Каллак) Кадри

Мать ребёнка: Каллак (Кенберг) Кадри

Вялгита, Viljandi vald, Viljandi maakond
Смерть
18.01.1878

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