Лозинская Анель Иосиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лозинский Иосип
Рождение ребёнка
21.09.1926
Дочь: Кучер Анна Никандровна
Отец ребёнка: Кучер Никандр Семенович
Винница, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Домбровский (Иосиф?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домбровский Феликс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучер Галина Никандровна
Отец ребёнка: Кучер Никандр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучер Светлана Никандровна
Отец ребёнка: Кучер Никандр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кучер Никандр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучер Валентин Никандрович
Отец ребёнка: Кучер Никандр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домбровский Карл (Иосифович ?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домбровская Анеля
Смерть
Неизвестно