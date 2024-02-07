Лозинская Анель Иосиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛозинская Анель Иосиповна

Лозинская Анель Иосиповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лозинский Иосип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1926

Дочь: Кучер Анна Никандровна

Отец ребёнка: Кучер Никандр Семенович

Винница, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домбровский (Иосиф?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домбровский Феликс

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучер Галина Никандровна

Отец ребёнка: Кучер Никандр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучер Светлана Никандровна

Отец ребёнка: Кучер Никандр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучер Леонид Никандрович

Отец ребёнка: Кучер Никандр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучер Валентин Никандрович

Отец ребёнка: Кучер Никандр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домбровский Карл (Иосифович ?)

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домбровская Анеля

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close