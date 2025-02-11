Василий Архипов 1788 — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Архипов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1788, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1841, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Архип Васильев1755 г.р.
Мать
Фекла Елисеева Из Давыдовки1753 г.р.
Дети
Фёдор Васильев1815 г.р.
Обухов Сергей Васильев1823 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Архип Васильев

Мать: Фекла Елисеева Из Давыдовки

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Фёдор Васильев

Мать ребёнка: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1823

Сын: Обухов Сергей Васильев

Мать ребёнка: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Сын: Ион Васильев

Мать ребёнка: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1841
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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