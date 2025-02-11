Василий Архипов
мужской, родился 1788, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1841, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецАрхип Васильев1755 г.р.
МатьФекла Елисеева Из Давыдовки1753 г.р.
Дети
Фёдор Васильев1815 г.р.
Обухов Сергей Васильев1823 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Архип Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Фёдор Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ион Васильев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1841
Место жительства
1850