Иржавский Леонид Иванович 15.06.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иржавский Леонид Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1932

Дата смерти

18.09.2014

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1932

Отец: Иржавский Иван Степанович

Мать: Иржавская (Рябуха) Анастасия Никитовична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иржавская Полина Степановна

Рождение ребёнка
16.07.1959

Дочь: Шиликина (Иржавская) Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Иржавская Полина Степановна

Рождение ребёнка
19.12.1961

Дочь: Микенина (Иржавская) Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: Иржавская Полина Степановна

Рождение ребёнка
13.09.1966

Дочь: Мартынова (Иржавская) Наталья Леонидовна

Мать ребёнка: Иржавская Полина Степановна

Смерть
18.09.2014

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