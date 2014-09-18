Иржавский Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1932
Дата смерти18.09.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1959
Дочь: Шиликина (Иржавская) Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Иржавская Полина Степановна
Рождение ребёнка
19.12.1961
Дочь: Микенина (Иржавская) Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: Иржавская Полина Степановна
Рождение ребёнка
13.09.1966
Дочь: Мартынова (Иржавская) Наталья Леонидовна
Мать ребёнка: Иржавская Полина Степановна
Смерть
18.09.2014