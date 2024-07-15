Иржавская (Рябуха) Анастасия Никитовична 19.02.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИржавская (Рябуха) Анастасия Никитовична

Иржавская (Рябуха) Анастасия Никитовична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1912

Дата смерти

03.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1912

Отец: Рябуха Никита

Мать: Рябуха Алита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бориев Ковель

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иржавский Иван Степанович

Рождение ребёнка
15.06.1932

Сын: Иржавский Леонид Иванович

Отец ребёнка: Иржавский Иван Степанович

Рождение ребёнка
07.10.1936

Сын: Иржавский Николай Иванович

Отец ребёнка: Иржавский Иван Степанович

Рождение ребёнка
02.01.1949

Дочь: Кузмичева (Бориева) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Бориев Ковель

Смерть
03.02.1991

Мы используем куки для улучшения работы сайта.