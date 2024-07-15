Иржавская (Рябуха) Анастасия Никитовична
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1912
Дата смерти03.02.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1912
Отец: Рябуха Никита
Мать: Рябуха Алита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бориев Ковель
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1932
Сын: Иржавский Леонид Иванович
Отец ребёнка: Иржавский Иван Степанович
Рождение ребёнка
07.10.1936
Сын: Иржавский Николай Иванович
Отец ребёнка: Иржавский Иван Степанович
Рождение ребёнка
02.01.1949
Дочь: Кузмичева (Бориева) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Бориев Ковель
Смерть
03.02.1991