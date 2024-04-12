Бородаева Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородаева Ксения Александровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1852

Дата смерти

До 1892

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.10.1870

Муж: Бородаев Феодосий Иванович

Рождение ребёнка
27.09.1871

Дочь: Фекла Федосеевна

Отец ребёнка: Бородаев Феодосий Иванович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Бородаев Анисим Федосеевич

Отец ребёнка: Бородаев Феодосий Иванович

Смерть
До 1892
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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