Бородаева Ксения Александровна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиДо 1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
21.10.1870
Рождение ребёнка
27.09.1871
Дочь: Фекла Федосеевна
Отец ребёнка: Бородаев Феодосий Иванович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Бородаев Анисим Федосеевич
Отец ребёнка: Бородаев Феодосий Иванович
Смерть
До 1892
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно