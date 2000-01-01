Отылов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Отылова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баскова Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Отылова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаганова Ирина Влалимировна
Мать ребёнка: Отылова Татьяна Владимировна
Смерть
Неизвестно