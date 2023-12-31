Акилина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1782
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Мой Степан Гаврилов
Мать: Моя Анна Семёнова
ИВ-1771 Акилина Стефанова 16 === РС-1782, страница 1506 (ИКОРНИКОВО) Ево Степана Гаврилова дочери Акулина (по последней ревизии написаны были лета 6) 3 ревизия ~1761-6 Умре 1782
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1782
РС-1782, страница 1506 (ИКОРНИКОВО) Ево Степана Гаврилова дочери Акулина (по последней ревизии написаны были лета 6) 3 ревизия ~1761-6 Умре 1782