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Акилина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Отец

1712 г.р.

Мать

1710 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Мой Степан Гаврилов

Мать: Моя Анна Семёнова

ИВ-1771 Акилина Стефанова 16 === РС-1782, страница 1506 (ИКОРНИКОВО) Ево Степана Гаврилова дочери Акулина (по последней ревизии написаны были лета 6) 3 ревизия ~1761-6 Умре 1782
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1782
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
РС-1782, страница 1506 (ИКОРНИКОВО) Ево Степана Гаврилова дочери Акулина (по последней ревизии написаны были лета 6) 3 ревизия ~1761-6 Умре 1782
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