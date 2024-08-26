Бокова (Ермачкова) Христина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБокова (Ермачкова) Христина Яковлевна

Бокова (Ермачкова) Христина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
01.09.1873 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
может она https://ya.ru/archive/catalog/d28fb86b-e943-490b-b6db-66499568025c/87
Бракосочетание
02.10.1874 ст.

Муж: Боков Сергей Федорович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/80
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.