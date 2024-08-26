Бокова (Ермачкова) Христина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
01.09.1873 ст.
может она https://ya.ru/archive/catalog/d28fb86b-e943-490b-b6db-66499568025c/87
Бракосочетание
02.10.1874 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/80
Смерть
Неизвестно