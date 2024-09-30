Виролайнен Андрей Абрамович
Место рождения
Дата рождения31.12.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1899
Бракосочетание
28.04.1929
Рождение ребёнка
10.08.1931
Дочь: (Виролайнен) Хилма Андреевна
Мать ребёнка: Виролайнен (Каннинен) Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
15.09.1934
Сын: Виролайнен Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Виролайнен (Каннинен) Ольга Андреевна
Смерть
Неизвестно