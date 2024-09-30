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Виролайнен Андрей Абрамович

Место рождения

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

31.12.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1899

Отец: Виролайнен Абрам Иванович

Мать: Виролайнен (Кяйвяряйнен) Софья Андреевна

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
28.04.1929

Жена: Виролайнен (Каннинен) Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
10.08.1931

Дочь: (Виролайнен) Хилма Андреевна

Мать ребёнка: Виролайнен (Каннинен) Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
15.09.1934

Сын: Виролайнен Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Виролайнен (Каннинен) Ольга Андреевна

Смерть
Неизвестно

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