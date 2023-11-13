Камоза (Сиволонская) Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сиволонский Федор Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Сын: Камоза Александр Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Камоза Наталья Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно