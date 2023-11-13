Камоза (Сиволонская) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камоза (Сиволонская) Валентина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сиволонский Федор Емельянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Сын: Камоза Александр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Камоза Наталья Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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