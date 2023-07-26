Фон Мэй Гладо Фредерик Вальтер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Мэй Гладо Фредерик Вальтер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1944

Сын: Фон Мэй Михель Готье Гладо

Мать ребёнка: Шапрон Дю Ларре Вера Владимировна

Бракосочетание
1944

Жена: Шапрон Дю Ларре Вера Владимировна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Фон Мэй Даниэль Жак

Мать ребёнка: Шапрон Дю Ларре Вера Владимировна

Смерть
Неизвестно

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