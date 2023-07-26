Фон Мэй Гладо Фредерик Вальтер
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1944
Сын: Фон Мэй Михель Готье Гладо
Мать ребёнка: Шапрон Дю Ларре Вера Владимировна
Бракосочетание
1944
Рождение ребёнка
1946
Сын: Фон Мэй Даниэль Жак
Мать ребёнка: Шапрон Дю Ларре Вера Владимировна
Смерть
Неизвестно