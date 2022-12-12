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Смагин Николай Матвеевич

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Смагин Матвей Максимович

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1750

Сын: Смагин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Смагина Анна Дмитриевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
13.02.1753

Жена: Смагина Анна Дмитриевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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