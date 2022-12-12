Смагин Николай Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Смагин Матвей Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Смагин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Смагина Анна Дмитриевна
Бракосочетание
13.02.1753
Жена: Смагина Анна Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно