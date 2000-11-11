Тимофеев Илья Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1981
Отец: Тимофеев Анатолий Ильич
Рождение ребёнка
11.11.2000
Дочь: Тимофеева Анастасия Ильична
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.11.2004
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности