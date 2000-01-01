Витвицкий Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1982
Дочь: Денисова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Одинцова Татьяна Николаевна
г.Мелитополь
Рождение ребёнка
10.01.1986
Дочь: Иваненко Вера Анатольевна
Мать ребёнка: Одинцова Татьяна Николаевна
г.Мелитополь