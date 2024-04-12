Фильченко (Петухова) Ирина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФильченко (Петухова) Ирина Антоновна

Фильченко (Петухова) Ирина Антоновна

Место рождения

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1887 ст.

Дочь: Маркевич Александра Павловна

Отец ребёнка: Фильченко Павел Филиппович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.04.1901 ст.

Дочь: Фильченко Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Фильченко Павел Филиппович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1905 ст.

Дочь: Фильченко Марфа Павловна

Отец ребёнка: Фильченко Павел Филиппович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фильченко Павел Филиппович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close