Фильченко (Петухова) Ирина Антоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1887 ст.
Дочь: Маркевич Александра Павловна
Отец ребёнка: Фильченко Павел Филиппович
Рождение ребёнка
24.04.1901 ст.
Дочь: Фильченко Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Фильченко Павел Филиппович
Рождение ребёнка
01.05.1905 ст.
Дочь: Фильченко Марфа Павловна
Отец ребёнка: Фильченко Павел Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно