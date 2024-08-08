Семина (Гордова) Елена Викторовна 12.05.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семина (Гордова) Елена Викторовна

Автор
АГ
Головенко А.

женский, родилась 12.05.1961, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

умерла 07.03.2024, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Отец
Гордов Виктор Петрович14.01.1923 г.р.
Мать
Гордова (Погодина) Ольга Петровна02.07.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1961

Отец: Гордов Виктор Петрович

Мать: Гордова (Погодина) Ольга Петровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Бракосочетание
19.07.1985

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.02.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.03.2024
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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