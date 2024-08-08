Семина (Гордова) Елена Викторовна
женский, родилась 12.05.1961, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
умерла 07.03.2024, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ОтецГордов Виктор Петрович14.01.1923 г.р.
МатьГордова (Погодина) Ольга Петровна02.07.1928 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1961
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
19.07.1985
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.08.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.02.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.03.2024
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область