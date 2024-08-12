Дикарева Евдокия Федоровна 25.02.1823 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дикарева Евдокия Федоровна

Место рождения

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

25.02.1823 ст.

Дата смерти

11.10.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1823 ст.

Отец: не указан

Мать: Зайцева Феврония Родионовна

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Незаконнорожденная
Бракосочетание
До 1841

Муж: Дикарев Герасим Иванович

Рождение ребёнка
25.07.1842 ст.

Дочь: Дикарева Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Дикарев Герасим Иванович

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Дикарева Татьяна Герасимовна

Отец ребёнка: Дикарев Герасим Иванович

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.02.1845 ст.

Дочь: Аигина (Дикарева) Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Дикарев Герасим Иванович

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Копытина (Дикарева) Марина Герасимовна

Отец ребёнка: Дикарев Герасим Иванович

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.04.1849 ст.

Сын: Дикарев Николай Герасимович

Отец ребёнка: Дикарев Герасим Иванович

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.10.1850 ст.

Дочь: Сурина (Дикарева) Пелагея Герасимовна

Отец ребёнка: Дикарев Герасим Иванович

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Дикарев Василий Герасимович

Отец ребёнка: Дикарев Герасим Иванович

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.09.1854 ст.

Сын: Дикарев Сергей Герасимович

Отец ребёнка: Дикарев Герасим Иванович

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
11.10.1901 ст.
Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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