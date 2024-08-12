Дикарева Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения25.02.1823 ст.
Дата смерти11.10.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1823 ст.
Отец: не указан
Незаконнорожденная
Бракосочетание
До 1841
Рождение ребёнка
25.07.1842 ст.
Дочь: Дикарева Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Дикарев Герасим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Дикарева Татьяна Герасимовна
Отец ребёнка: Дикарев Герасим Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1845 ст.
Дочь: Аигина (Дикарева) Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Дикарев Герасим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Копытина (Дикарева) Марина Герасимовна
Отец ребёнка: Дикарев Герасим Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1849 ст.
Сын: Дикарев Николай Герасимович
Отец ребёнка: Дикарев Герасим Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1850 ст.
Дочь: Сурина (Дикарева) Пелагея Герасимовна
Отец ребёнка: Дикарев Герасим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Дикарев Василий Герасимович
Отец ребёнка: Дикарев Герасим Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1854 ст.
Сын: Дикарев Сергей Герасимович
Отец ребёнка: Дикарев Герасим Иванович
Смерть
11.10.1901 ст.