Афонин Никита Петрович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
25.10.1941
Рязанский РВК Рязанская обл., Рязанский р-н красноармеец
Ранение
07.02.1943
Судьба: тыл (эвакуирован, отправлен на дальнейшее лечение в тыл или другой госпиталь) Причина выбытия: выбыл в госпиталь 267 Госпиталь: СЭГ 2222
Смерть
Неизвестно