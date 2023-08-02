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Афонин Никита Петрович

Место рождения

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Призыв на военную службу
25.10.1941
Рязанский РВК Рязанская обл., Рязанский р-н красноармеец
Ранение
07.02.1943
Судьба: тыл (эвакуирован, отправлен на дальнейшее лечение в тыл или другой госпиталь) Причина выбытия: выбыл в госпиталь 267 Госпиталь: СЭГ 2222
Смерть
Неизвестно

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