Подзорова Устиния Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиДо 1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 09.10.1812
Дочь: Подзорова Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Подзоров Антон Михайлович
Рождение ребёнка
Около 09.12.1814
Сын: Подзоров Степан Антонович
Отец ребёнка: Подзоров Антон Михайлович
Рождение ребёнка
20.08.1817
Отец ребёнка: Подзоров Антон Михайлович
Рождение ребёнка
20.05.1822
Сын: Подзоров Михаил Антонович
Отец ребёнка: Подзоров Антон Михайлович
Рождение ребёнка
07.09.1824
Сын: Подзоров Моисей Антонович
Отец ребёнка: Подзоров Антон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1881