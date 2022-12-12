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Подзорова Устиния Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

До 1881

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 09.10.1812

Дочь: Подзорова Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Подзоров Антон Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 09.12.1814

Сын: Подзоров Степан Антонович

Отец ребёнка: Подзоров Антон Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.08.1817

Сын: Подзоров Иван Антонович

Отец ребёнка: Подзоров Антон Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.05.1822

Сын: Подзоров Михаил Антонович

Отец ребёнка: Подзоров Антон Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.09.1824

Сын: Подзоров Моисей Антонович

Отец ребёнка: Подзоров Антон Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Антон Михайлович

Смерть
До 1881
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