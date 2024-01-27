Подосинникова (Сысоева) Прасковья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосинникова (Сысоева) Прасковья Савельевна

Место рождения

Russia Карская обл., с.Ново-Селим

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Пастухова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Иван Иванович

Россия
Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Подосиников Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Иван Иванович

Россия
Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Иван Иванович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подосинников Podosinikoff Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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