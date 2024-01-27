Подосинникова (Сысоева) Прасковья Савельевна
Место рожденияRussia Карская обл., с.Ново-Селим
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Пастухова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Иван Иванович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Подосиников Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Иван Иванович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Иван Иванович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно