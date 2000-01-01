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Агафья Константиновна
Агафья Константиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1829
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Иван
1825 г.р.
Дети
Ефросиния
1850 г.р.
Ефросиния
1852 г.р.
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь:
Ефросиния
Отец ребёнка:
Иван
Рождение ребёнка
1852
Дочь:
Ефросиния
Отец ребёнка:
Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Иван
Смерть
Неизвестно
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