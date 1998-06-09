Юркова (Рамзайцева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркова (Рамзайцева) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Сергеевка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

27.05.1911

Дата смерти

09.06.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1911

Отец: Рамзайцев Иван

Мать: Рамзайцева Пелагея

Сергеевка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
1927

Муж: Юрков Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Юрков Двойняшки(2) Николаевич

Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Юрков Двойняшки(1) Николаевич

Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
08.03.1934

Дочь: Бажена Юрина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич

Сергеевка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.12.1949

Дочь: Букина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич

Сергеевка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрков Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алабардина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич

Сергеевка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрков мальчик Николаевич

Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новицкая Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич

Сергеевка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрков Ребенок Николаевич

Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юркова Гутя Николаевна

Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич

Смерть
09.06.1998
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