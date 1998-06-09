Юркова (Рамзайцева) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.05.1911
Дата смерти09.06.1998
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Рамзайцев Иван
Мать: Рамзайцева Пелагея
Сын: Юрков Двойняшки(2) Николаевич
Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич
Сын: Юрков Двойняшки(1) Николаевич
Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич
Дочь: Бажена Юрина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич
Дочь: Букина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич
Сын: Юрков Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич
Дочь: Алабардина Галина Николаевна
Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич
Дочь: Новицкая Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич
Дочь: Юркова Гутя Николаевна
Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич
Сын: Юрков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Юрков Николай Тимофеевич