Букина Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.12.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1949
Отец: Юрков Николай Тимофеевич
Мать: Юркова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
21.12.1969
Сын: Букин Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Крыловский -
Рождение ребёнка
24.10.1973
Дочь: Кондратьева Инна Анатольевна
Отец ребёнка: Букин Анатолий Фёдорович
Ангарск, Ангарское, Иркутская область