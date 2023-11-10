Букина Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБукина Валентина Николаевна

Букина Валентина Николаевна

avatar

Место рождения

Сергеевка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

08.12.1949

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1949

Отец: Юрков Николай Тимофеевич

Мать: Юркова Евдокия Ивановна

Сергеевка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.12.1969

Сын: Букин Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Крыловский -

Рождение ребёнка
24.10.1973

Дочь: Кондратьева Инна Анатольевна

Отец ребёнка: Букин Анатолий Фёдорович

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close