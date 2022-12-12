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Потапов Сергей Иванович

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

30.01.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1967

Отец: Потапов Иван Сергеевич

Мать: Паринова Светлана Порфирьевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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