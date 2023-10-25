Крюкова Надежда Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова Надежда Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дьячкова Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Крюков Андрей Давыдович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.02.1850

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Крюков Андрей Давыдович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.02.1856

Сын: Крюков Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Крюков Андрей Давыдович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Андрей Давыдович

Смерть
Неизвестно
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