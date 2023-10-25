Крюкова Надежда Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дьячкова Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Крюков Андрей Давыдович
Рождение ребёнка
18.02.1850
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Крюков Андрей Давыдович
Рождение ребёнка
08.02.1856
Отец ребёнка: Крюков Андрей Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно