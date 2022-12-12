Манохина (Вахлина) Феодосия Саввична
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Вахлин Савва Васильевич
Мать: Вахлина Варвара Ивановна
Крещение
21.06.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
10.07.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
29.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.02.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.08.1820
Дочь: Наталия Ефимовна
Отец ребёнка: Манохин Ефим Иванович
Крещение
08.10.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Манохин Ефим Иванович
Крещение
26.03.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.12.1825
Дочь: Лукия Ефимовна
Отец ребёнка: Манохин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Манохин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Манохин Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Манохин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Манохин Ефим Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно