Манохина (Вахлина) Феодосия Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина (Вахлина) Феодосия Саввична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Вахлин Савва Васильевич

Мать: Вахлина Варвара Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.06.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
10.07.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
29.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.02.1818

Муж: Манохин Ефим Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.08.1820

Дочь: Наталия Ефимовна

Отец ребёнка: Манохин Ефим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.10.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1824

Сын: Манохин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Манохин Ефим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
26.03.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.12.1825

Дочь: Лукия Ефимовна

Отец ребёнка: Манохин Ефим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Манохин Даниил Ефимович

Отец ребёнка: Манохин Ефим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Манохин Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Манохин Ефим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Манохин Иосиф Ефимович

Отец ребёнка: Манохин Ефим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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