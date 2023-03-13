Маврина Матрена Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маврина Матрена Афонасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мавринь Григорий

Рождение ребёнка
1735

Сын: Мавринь Кондратий

Отец ребёнка: Мавринь Григорий

Рождение ребёнка
1737

Сын: Мавринь Петръ

Отец ребёнка: Мавринь Григорий

Рождение ребёнка
1751

Сын: Мавринь Егоръ

Отец ребёнка: Мавринь Григорий

Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Маврина) Прасковья

Отец ребёнка: Мавринь Григорий

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