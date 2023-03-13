Маврина Матрена Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мавринь Григорий
Рождение ребёнка
1735
Сын: Мавринь Кондратий
Отец ребёнка: Мавринь Григорий
Рождение ребёнка
1737
Сын: Мавринь Петръ
Отец ребёнка: Мавринь Григорий
Рождение ребёнка
1751
Сын: Мавринь Егоръ
Отец ребёнка: Мавринь Григорий
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Маврина) Прасковья
Отец ребёнка: Мавринь Григорий