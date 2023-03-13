Мавринь Петръ
Место рожденияОрловка, Арзамасский уездъ
Дата рождения1737
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Мавринь Григорий
Орловка, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1757
Сын: Мавринь Петръ
Мать ребёнка: Маврина Мавра Федорова
Орловка, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Мавринь Тимофей
Мать ребёнка: Маврина Мавра Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маврина Мавра Федорова