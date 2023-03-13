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Мавринь Петръ

Место рождения

Орловка, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Мавринь Григорий

Мать: Маврина Матрена Афонасьева

Орловка, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1757

Сын: Мавринь Петръ

Мать ребёнка: Маврина Мавра Федорова

Орловка, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1761

Сын: Мавринь Тимофей

Мать ребёнка: Маврина Мавра Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маврина Мавра Федорова