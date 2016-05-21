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Мальцев Иван Андреевич

Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

21.05.2016

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.2016

Отец: Мальцев Андрей Юрьевич

Мать: Мальцева Светлана Геннадьевна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
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