Алиев Ахад Дадашевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиев Ахад Дадашевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.05.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алиев Дадаш Алиевич

Мать: Алиева (Абдуллаева) Зиярат Абдулманафовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алиева) Эльнара Ахадовна

Мать ребёнка: Алиева Галимат Байрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шахмарданова Наида Ахадовна

Мать ребёнка: Алиева Галимат Байрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Гафар Ахадович

Мать ребёнка: Алиева Галимат Байрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Дадаш Ахадович

Мать ребёнка: Алиева Галимат Байрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алиева Галимат Байрамовна

Смерть
03.05.2022

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