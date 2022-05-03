Алиев Ахад Дадашевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.05.2022
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алиева) Эльнара Ахадовна
Мать ребёнка: Алиева Галимат Байрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шахмарданова Наида Ахадовна
Мать ребёнка: Алиева Галимат Байрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алиев Гафар Ахадович
Мать ребёнка: Алиева Галимат Байрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алиев Дадаш Ахадович
Мать ребёнка: Алиева Галимат Байрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.2022