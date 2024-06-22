Шкарпета Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкарпета Дуся Семеновна
Отец ребёнка: Шкарпета Семен Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1918
Отец ребёнка: Шкарпета Семен Сергеевич
Рождение ребёнка
31.05.1925
Отец ребёнка: Шкарпета Семен Сергеевич
Смерть
Неизвестно