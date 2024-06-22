Шкарпета Марина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шкарпета Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкарпета Дуся Семеновна

Отец ребёнка: Шкарпета Семен Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкарпета Семен Сергеевич

Рождение ребёнка
12.09.1918

Сын: Шкарпета Иван Семенович

Отец ребёнка: Шкарпета Семен Сергеевич

Рождение ребёнка
31.05.1925

Сын: Шкарпета Федор Семенович

Отец ребёнка: Шкарпета Семен Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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