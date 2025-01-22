Ронжина Анна Александровна 18.06.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ронжина Анна Александровна

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Место рождения

г. Капустин Яр Астраханской области

Дата рождения

18.06.1963

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1963

Отец: Ронжин Александр Егорович

Мать: Ронжина (Григорьева) Раиса (Раиза) Павловна

г. Капустин Яр Астраханской области
Рождение ребёнка
08.03.1982

Дочь: Павловская Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Павловский Иван Григорьевич

Бракосочетание
19.04.1982

Муж: Павловский Иван Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
19.04.1982

Муж: не указан

Петроградский ЗАГС
Развод
1986

Муж: Павловский Иван Григорьевич

Развод
1988

Муж: не указан

г. Ленинград

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