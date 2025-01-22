Ронжина Анна Александровна
Место рожденияг. Капустин Яр Астраханской области
Дата рождения18.06.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1963
г. Капустин Яр Астраханской области
Рождение ребёнка
08.03.1982
Дочь: Павловская Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Павловский Иван Григорьевич
Бракосочетание
19.04.1982
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
19.04.1982
Муж: не указан
Петроградский ЗАГС
Развод
1986
Развод
1988
Муж: не указан
г. Ленинград