Озерова Евфимия Николаевна 1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Озерова Евфимия Николаевна

Автор
ОН
Насоновская О.

женский, родилась 1863

умерла 02.05.1931

Супруги
Озеров Александр1856 г.р.
Дети
Ампилогова (Озерова) Раиса Александровна1889 г.р.
(Озерова) Зиновия Александровна25.10.1892 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Озерова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Озеров Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Озеров Александр

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ампилогова (Озерова) Раиса Александровна

Отец ребёнка: Озеров Александр

Рождение ребёнка
25.10.1892

Дочь: (Озерова) Зиновия Александровна

Отец ребёнка: Озеров Александр

Рождение ребёнка
1894

Сын: Озеров Всеволод Александрович

Отец ребёнка: Озеров Александр

Рождение ребёнка
19.08.1896

Дочь: Куликова (Озерова) Людмила Александровна

Отец ребёнка: Озеров Александр

Рождение ребёнка
15.10.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Озеров Александр

Рождение ребёнка
12.10.1900

Сын: Озеров Константин Александрович

Отец ребёнка: Озеров Александр

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Тирюкова (Озерова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Озеров Александр

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Озерова) Евгения Александровна

Отец ребёнка: Озеров Александр

Смерть
02.05.1931

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