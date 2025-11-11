Озерова Евфимия Николаевна
женский, родилась 1863
умерла 02.05.1931
Супруги
Дети
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Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Дочь: (Озерова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Озеров Александр
Муж: Озеров Александр
Дочь: Ампилогова (Озерова) Раиса Александровна
Отец ребёнка: Озеров Александр
Дочь: (Озерова) Зиновия Александровна
Отец ребёнка: Озеров Александр
Сын: Озеров Всеволод Александрович
Отец ребёнка: Озеров Александр
Дочь: Куликова (Озерова) Людмила Александровна
Отец ребёнка: Озеров Александр
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Озеров Александр
Сын: Озеров Константин Александрович
Отец ребёнка: Озеров Александр
Дочь: Тирюкова (Озерова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Озеров Александр
Дочь: (Озерова) Евгения Александровна
Отец ребёнка: Озеров Александр