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Вершинин Маркел Тихонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

24.03.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Вершинин Тихон Козьмин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Вершинин Павел Маркелов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.04.1854

Дочь: Вершинина Анфиса Маркелова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
24.03.1870
Причина смерти: Водянка
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