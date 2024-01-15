Вершинин Маркел Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти24.03.1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Вершинин Тихон Козьмин
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.04.1854
Дочь: Вершинина Анфиса Маркелова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
24.03.1870
Причина смерти: Водянка