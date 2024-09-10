Сучков Тарас Ферапонтович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сучков Фарафонтий (Ферапонт) Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1913 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/074960f6-f9b8-44f7-83f7-446a833bdb1a/301
Рождение ребёнка
16.02.1914
Дочь: (Сучкова) Антонина Тарасовна
Мать ребёнка: Сучкова (Журавлева) Анна Николаевна
https://yandex.ru/archive/catalog/5e6b1790-ca3a-4439-9fe6-d7b5148d81bf/14 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №39, стр. 14
Смерть
Неизвестно