Эпова Лидия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1913
Дата смерти16.08.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эпов Степан Маркович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Эпова) Галина Степановна
Отец ребёнка: Эпов Степан Маркович
Рождение ребёнка
07.07.1938
Дочь: (Эпова) Клара Степановна
Отец ребёнка: Эпов Степан Маркович
Рождение ребёнка
12.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эпов Степан Маркович
Рождение ребёнка
23.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эпов Степан Маркович
Рождение ребёнка
02.01.1955
Сын: Эпов Александр Степанович
Отец ребёнка: Эпов Степан Маркович
Смерть
16.08.1987