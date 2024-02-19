Эпова Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эпова Лидия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1913

Дата смерти

16.08.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

1935 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эпов Степан Маркович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Эпова) Галина Степановна

Отец ребёнка: Эпов Степан Маркович

Рождение ребёнка
07.07.1938

Дочь: (Эпова) Клара Степановна

Отец ребёнка: Эпов Степан Маркович

Рождение ребёнка
12.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эпов Степан Маркович

Рождение ребёнка
23.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эпов Степан Маркович

Рождение ребёнка
02.01.1955

Сын: Эпов Александр Степанович

Отец ребёнка: Эпов Степан Маркович

Смерть
16.08.1987

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