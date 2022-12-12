Моргачева (Марфина) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргачева (Марфина) Александра Семеновна

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Место рождения

Стригино, Бузулукский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Стригино, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
1907

Муж: Моргачев Митрофан Петрович

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Клавдия Митрофановна

Отец ребёнка: Моргачев Митрофан Петрович

Смерть
Неизвестно
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