Моргачева (Марфина) Александра Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1907
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Клавдия Митрофановна
Отец ребёнка: Моргачев Митрофан Петрович
Смерть
Неизвестно