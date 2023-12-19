Валуев Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлова (Валуева) Зоя Павловна
Мать ребёнка: Валуева (Королева) Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Валуева (Королева) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
20.03.1885
Дочь: Панкратьева Лидия Павловна
Мать ребёнка: Валуева (Королева) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
04.05.1889
Дочь: Селикаева Александра Павловна
Мать ребёнка: Валуева (Королева) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
21.02.1891 ст.
Сын: Валуев Константин Павлович
Мать ребёнка: Валуева (Королева) Наталья Ивановна
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Смерть
Неизвестно