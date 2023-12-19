Валуев Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валуев Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлова (Валуева) Зоя Павловна

Мать ребёнка: Валуева (Королева) Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валуева (Королева) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Валуев Вячеслав Павлович

Мать ребёнка: Валуева (Королева) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1885

Дочь: Панкратьева Лидия Павловна

Мать ребёнка: Валуева (Королева) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
04.05.1889

Дочь: Селикаева Александра Павловна

Мать ребёнка: Валуева (Королева) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
21.02.1891 ст.

Сын: Валуев Константин Павлович

Мать ребёнка: Валуева (Королева) Наталья Ивановна

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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