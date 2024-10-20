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Полунин Яков Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

21.06.1864 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полунина) Неонила Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полунина) Устинья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полунин Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

предположительно возможно сын другого Якова Полунина
Рождение ребёнка
1832

Сын: Полунин Константин Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Полунин Мефодий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марчукова (Полунина) Линанида Лукерья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Харламова (Полунина) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Полунин Феофан Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

возможно сестра Линонида https://familio.org/persons/e33076c2-6c13-4673-9566-d096fc56c108
Смерть
21.06.1864 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/61

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