Полунин Яков Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти21.06.1864 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полунина) Неонила Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полунина) Устинья Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
предположительно возможно сын другого Якова Полунина
Рождение ребёнка
1832
Сын: Полунин Константин Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Сын: Полунин Мефодий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марчукова (Полунина) Линанида Лукерья Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Харламова (Полунина) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: не указана
возможно сестра Линонида https://familio.org/persons/e33076c2-6c13-4673-9566-d096fc56c108
Смерть
21.06.1864 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/61