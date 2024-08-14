(Полунина) Устинья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полунин Яков Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
возможно, по мужу Быкова https://ya.ru/archive/catalog/e5aadf28-1162-4cc8-bd05-1f15f6adc123/93
Рождение ребёнка
18.06.1883 ст.
Сын: Петр Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/907dd4a1-a465-4cdc-832d-c4e2f6bead10/98
Смерть
Неизвестно