(Полунина) Устинья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Полунина) Устинья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полунин Яков Ефимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

возможно, по мужу Быкова https://ya.ru/archive/catalog/e5aadf28-1162-4cc8-bd05-1f15f6adc123/93
Рождение ребёнка
18.06.1883 ст.

Сын: Петр Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/907dd4a1-a465-4cdc-832d-c4e2f6bead10/98
Смерть
Неизвестно

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