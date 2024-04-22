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Кочнев Зиновий Козьмин

Место рождения

Зуево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1810

Дата смерти

19.01.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Кочнев Козьма Иванович

Мать: не указана

Зуево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.01.1815

Жена: Зуева Ксения Григорьева

Бракосочетание
?.01.1834

Жена: Кочнева Евдокия Ивановна

Брак второй у жениха
Рождение ребёнка
10.10.1843

Дочь: Бердникова Неонила Зиновьевна

Мать ребёнка: Кочнева Евдокия Ивановна

Зуево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1848

Сын: Кочнев Кирилл Зиновьевич

Мать ребёнка: Кочнева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кочнев Сергей Зиновьевич

Мать ребёнка: Кочнева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Кочнев Николай Зиновьевич

Мать ребёнка: Кочнева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочнев Филипп Зиновьевич

Мать ребёнка: Кочнева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочнев Никонор Зиновьевич

Мать ребёнка: Кочнева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочнев Афанасий Зиновьевич

Мать ребёнка: Кочнева Евдокия Ивановна

Смерть
19.01.1884
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