Кочнев Зиновий Козьмин
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти19.01.1884
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Кочнев Козьма Иванович
Бракосочетание
29.01.1815
Жена: Зуева Ксения Григорьева
Бракосочетание
?.01.1834
Жена: Кочнева Евдокия Ивановна
Брак второй у жениха
Рождение ребёнка
10.10.1843
Дочь: Бердникова Неонила Зиновьевна
Мать ребёнка: Кочнева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1848
Мать ребёнка: Кочнева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Кочнева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Кочнев Николай Зиновьевич
Мать ребёнка: Кочнева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кочнева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочнев Никонор Зиновьевич
Мать ребёнка: Кочнева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочнев Афанасий Зиновьевич
Мать ребёнка: Кочнева Евдокия Ивановна
Смерть
19.01.1884