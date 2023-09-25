Елисеева (Сорокина) Анна Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Сорокина) Анна Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1805 по 1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1805 по 1813 ст.

Отец: Сорокин Карп Яковлевич

Мать: Сорокина (Серебрякова) Марина Данииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Гавриил Харитонович

Место жительства
С 1829 ст.
Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Елисеев Николай Гавриилович

Отец ребёнка: Елисеев Гавриил Харитонович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Елисеев Захар Гавриилович

Отец ребёнка: Елисеев Гавриил Харитонович

Ольховатка, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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