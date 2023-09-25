Елисеева (Сорокина) Анна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1805 по 1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1805 по 1813 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1829 ст.
Рождение ребёнка
1840
Сын: Елисеев Николай Гавриилович
Отец ребёнка: Елисеев Гавриил Харитонович
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Елисеев Захар Гавриилович
Отец ребёнка: Елисеев Гавриил Харитонович
Смерть
Неизвестно