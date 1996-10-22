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Sereda George Daniel

Место рождения

Russia

Дата рождения

26.11.1919

Дата смерти

22.10.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Бракосочетание
12.05.1946

Жена: Sereda Gertrude Mark

San Francisco County, California, United states
Рождение ребёнка
23.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Sereda Gertrude Mark

Рождение ребёнка
17.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Sereda Gertrude Mark

Рождение ребёнка
10.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Sereda Gertrude Mark

Смерть
22.10.1996
San Mateo County, California, United States
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