Sereda George Daniel
Место рожденияRussia
Дата рождения26.11.1919
Дата смерти22.10.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.05.1946
Жена: Sereda Gertrude Mark
San Francisco County, California, United states
Рождение ребёнка
23.03.1947
Рождение ребёнка
17.07.1952
Рождение ребёнка
10.03.1954
Смерть
22.10.1996
San Mateo County, California, United States