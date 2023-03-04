Акулова Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулова Степанида Ивановна

Акулова Степанида Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Акулов Иван

Мать: Акулова Анисья

Смерть
1975
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close