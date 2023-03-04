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Акулова Степанида Ивановна
Акулова Степанида Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1874
Дата смерти
1975
Пол
Женский
Отец
Акулов Иван
Мать
Акулова Анисья
1839 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец:
Акулов Иван
Мать:
Акулова Анисья
Смерть
1975
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