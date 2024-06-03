Швецова Анна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова Анна Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Швецов Савелий Флорович

Мать: Швецова -- Наталья

Рождение ребёнка
13.02.1906

Дочь: Швецова Марина

Отец ребёнка: не указан

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350] вне брака
Рождение ребёнка
12.09.1918

Сын: Швецов Виктор

Отец ребёнка: не указан

вне брачный
Смерть
Неизвестно

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