Швецова Анна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Швецов Савелий Флорович
Мать: Швецова -- Наталья
Рождение ребёнка
13.02.1906
Дочь: Швецова Марина
Отец ребёнка: не указан
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350] вне брака
Рождение ребёнка
12.09.1918
Сын: Швецов Виктор
Отец ребёнка: не указан
вне брачный
Смерть
Неизвестно