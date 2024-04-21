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Козма Елисеев

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1736

Дата смерти

1804 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Елисей

Мать: не указана

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Гаврилова

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Василий 1 Козмин

Мать ребёнка: Мария Гаврилова

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1764 или 1766 ст.

Дочь: Аксинья (Оксинья) Кузьмина

Мать ребёнка: Мария Гаврилова

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Федор Козмин

Мать ребёнка: Мария Гаврилова

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1774 ст.

Дочь: Агафья Козмина

Мать ребёнка: Мария Гаврилова

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Василий 2 Козмин

Мать ребёнка: Мария Гаврилова

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Катерина Кузмина

Мать ребёнка: Мария Гаврилова

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
1804 ст.
Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии

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