Козма Елисеев
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смерти1804 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1736
Отец: Елисей
Мать: не указана
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Гаврилова
Рождение ребёнка
1760 ст.
Сын: Василий 1 Козмин
Мать ребёнка: Мария Гаврилова
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1764 или 1766 ст.
Дочь: Аксинья (Оксинья) Кузьмина
Мать ребёнка: Мария Гаврилова
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Федор Козмин
Мать ребёнка: Мария Гаврилова
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1774 ст.
Дочь: Агафья Козмина
Мать ребёнка: Мария Гаврилова
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1775 ст.
Сын: Василий 2 Козмин
Мать ребёнка: Мария Гаврилова
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Катерина Кузмина
Мать ребёнка: Мария Гаврилова
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
1804 ст.
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии