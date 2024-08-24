Ершов Сергей Иванов
Место рождения
Дата рождения1777 ст.
Дата смерти1806 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1777 ст.
Отец: Ершов Иван Федоров
Мать: Ершова Наталья Адреянова
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии Сергея Иванова жена Настасья Лаврентьева,взята того же села крестьянином
Рождение ребёнка
1797 или 1798 ст.
Сын: Ершов Филипп Сергеев
Мать ребёнка: Ершова Настасья Лаврентьева
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1803 или 1804 ст.
Сын: Ершов Макар (Макарий) Сергеев
Мать ребёнка: Ершова Настасья Лаврентьева
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Ершов Егор Сергеев
Мать ребёнка: Ершова Настасья Лаврентьева
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
1806 ст.
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Ершова) Федосья Сергеева
Мать ребёнка: Ершова Настасья Лаврентьева
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии