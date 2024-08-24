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Ершов Сергей Иванов

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1777 ст.

Дата смерти

1806 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.

Отец: Ершов Иван Федоров

Мать: Ершова Наталья Адреянова

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Настасья Лаврентьева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии Сергея Иванова жена Настасья Лаврентьева,взята того же села крестьянином
Рождение ребёнка
1797 или 1798 ст.

Сын: Ершов Филипп Сергеев

Мать ребёнка: Ершова Настасья Лаврентьева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1803 или 1804 ст.

Сын: Ершов Макар (Макарий) Сергеев

Мать ребёнка: Ершова Настасья Лаврентьева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Ершов Егор Сергеев

Мать ребёнка: Ершова Настасья Лаврентьева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
1806 ст.
Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Ершова) Федосья Сергеева

Мать ребёнка: Ершова Настасья Лаврентьева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии

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